© DTAG Auch Stromberg muss sich jetzt im Homeoffice beweisen

Stromberg im Home-Office - und nicht in den heiligen Hallen der fiktiven Capitol Versicherung? Das geht eigentlich gar nicht! Denn aus der Ferne dürfte es dem aus der gleichnamigen Pro-Sieben-Serie bekannten Chef der Abteilung Schadensregulierung wesentlich schwerer fallen, seinen Kollegen Dampf zu machen. Doch die Corona-Pandemie macht eben auch vor dem Bernd nicht halt. So richtig rund läuft es in Strombergs Home-Office aber nicht. Da braucht es schon die Expertise der Deutschen Telekom, wie die jüngste Kampagne des Bonner Konzerns glauben machen will.