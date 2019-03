Telekom-Testimonials Christian Ulmen und Fahri Yardim fertigen Vodafone ab

Dass sich die großen Telko-Marken gegenseitig mit vergleichender Werbung ärgern, ist nichts Neues. Sowohl Vodafone als auch die Telekom sind in diesem Zusammenhang bereits aufgefallen. Die United-Internet-Tochter 1&1 sowieso. Das aktuelle Video,hat aber schon eine andere Qualität - und zwar sowohl in puncto Bösartigkeit als auch in puncto Unterhaltungswert.Das dreieinhalb Minuten lange Video dokumentiert ein fingiertes Telefonat, das ein gewisser "Mister X aus Düsseldorf", der sich auch gleich brav als Vodafone-Mitarbeiter outet, mit Christian Ulmen und Fahri Yardim führt. Der angebliche Vodafone-Mann redet nicht lange um den heißen Brei herum. Ob sich die beiden Schauspieler, die seit der Umbenennung von EntertainTV in MagentaTV als Telekom-Testimonials aktiv sind , denn vorstellen könnten, künftig für Vodafone zu werben, will er gleich zu Beginn wissen. Die spontane Reaktion (Ulmen: "Ja, grundsätzlich sind wir für alles offen." / Yardim: "Klar, kommt am Ende aber auch aufs Geld an") lässt bei Mister X noch Hoffnung aufkeimen. Was dann folgt, ist allerdings eine Bloßstellung sondergleichen.Denn ganz egal, ob es nun ums beste Netz, die fortschrittlichsten Mobilfunktarife, die Stabilität des Festnetzes oder Streamingangebote geht: Jedesmal, wenn Ulmen und Yardim nachhaken, hat der bemitleidenswerte Mister X nicht nur keine zufriedenstellende Antwort parat. Er muss sich sogar noch einiges anhören. Vor allem von Yardim, der Vodafone durch die Blume vorwirft, bei der Telekom "so ein bisschen abgekupfert" zu haben - "quasi". Weshalb er auch zu der Überzeugung gelangt: "Ich weiß jetzt nicht so genau, wofür ich da werben könnte, um ehrlich zu sein."Wer glaubt, Yardim hätte damit sein Potenzial an Boshaftigkeit ausgeschöpft, hat sich getäuscht. Er habe "keinen Bock" auf so eine "Nischen-Firma", legt er nach. "Ihr müsstet da technisch erst mal ein bisschen aufholen, eigentlich alles verbessern, auf allen Ebenen", sagt der Schauspieler in dem fingierten Telefonat. Dass sich am Ende der angebliche Vodafone-Mitarbeiter sogar bei der Telekom bewirbt, setzt dem Ganzen dann die Krone auf.Dass das Video echt ist, daran gibt es keine Zweifel. Zu welchem Zweck es entwickelt wurde, ist derweil völlig unklar. Die Telekom selbst will sich zu dem Thema nicht äußern. "Kein Kommentar", heißt es kurz und knapp aus Bonn. Fest steht: Die Telekom hat das Video nicht auf ihren offiziellen Kanälen - also beispielsweise auf Youtube Facebook und Twitter - hochgeladen. Denkbar ist, dass das Video lediglich für interne Zwecke, etwa eine Veranstaltung, entwickelt wurde. Möglicherweise ist das Video aber auch Teil der Whatsapp-Kampagne, mit der die Telekom Ende 2018 den Messenger erstmals alsKonterfeis in einer Vodafone-Filiale zu platzieren - was natürlich grandios scheiterte. mas