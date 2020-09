Die weiteren Mitglieder der Testimonial-Mannschaft sind der französische Mittelfeldspieler(Manchester United), der italienische Torhüter(AC Mailand), der polnische Stürmer(Hertha BSC Berlin), Englands Kapitän(Tottenham Hotspur) sowie der spanische Mittelfeldspieler(Atlético Madrid).Mit dieser Aufstellung kauft sich TCL nicht nur starke Namen für die eigenen Kanäle ein - die sechs Profis bringen zusammen auch eine riesige Social-Media-Reichweite mit, von der TCL profitieren kann. Insgesamt verfügen Pogba und Co allein auf Instagram über mehr 60 Millionen Follower, wozu allein der französische Fußball-Weltmeister mehr als 40 Millionen beisteuert.TCL plant, die Testimonials bis Juli 2021 sowohl online als auch offline einzusetzen. Erste Maßnahmen gab es bereits, etwa mit BVB-Spieler Marco Reus. Der 31-Jährige war für die Marke in einem Gewinnspiel, Websitre-Integrationen, diversen Social-Media-Maßnahmen sowie am Point of Sale zu sehen."TCL als einer der großen Akteure der globalen TV-Industrie unterstützt einen intelligenten und bewussten Lifestyle mit seinen innovativen Produkten", sagt CEO Kevin Wang. "Die Einbeziehung dieser erstklassigen Athleten passt zu unserem Motto 'Display Greatness' bei Sportübertragungen. Wir erwarten ein aufregendes Jahr 2021 mit internationalen Wettbewerben sowohl für die Vereine als auch für die europäischen Nationalmannschaften – und gemeinsam mit TCL."TCL Im vergangenen Jahr hatte TCL am weltweiten Fernsehmarkt laut IHS Markit einen Marktanteil von 6,4 Prozent und lag damit hinter Sony (9,4 Prozent), LG (16,3 Prozent) und dem unabgefochtenen Marktführer Samsung (30,9 Prozent). In diesem Jahr befindet sich die Marke eigenen Angaben zufolge weiter im Aufwind. So verkaufte TCL allein im ersten Quartal 2020 4,27 Millionen TV-Geräte. ire