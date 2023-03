Burger King

So sieht der Cheeseburger-Nugget aus, den die KI Midjpurney für Burger King kreiert hat und den man bereits probieren kann

Immer mehr Unternehmen setzen generative künstliche Intelligenz in ihren Kreativbereichen ein. So etwa die Softdrink-Marke Afri Cola, die aktuell die Gestaltung einer Kampagne für sechs Wochen in die Hände von ChatGPT & Co legt. Auch Fastfood-Riese Burger King ist nun auf den Geschmack gekommen und hat den Bildgenerator Midjourney verrückte bis schmackhafte Produktideen entwickeln lassen. Eine davon gibt es jetzt zu kaufen.

Vergangene Woche tauchte auf dem Instagram-Kanal von Burger King Deutschland ein Post auf, der in mehreren Slides neue Fastfood-Produkte zeigte (