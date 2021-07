Hubers Marketingstrategie bei Check24 entzieht sich schon seit Jahren der üblichen Kreationskategorien. Beim Konzept für die "Unvergleichliche Familie" 2016 verzichtete er bewusst auf den Input von Kreationsprofis und hielt die produzierten Filme absichtlich trashig. Beispielsweise verzichtete er auf deutsche Schauspieler und verpflichtete amerikanische Darsteller, die anschließend nachsynchronisiert werden mussten. Oberstes Ziel war stets, möglichst authentisch die Atmosphäre von alten amerikanischen Sitcom-Serien zu vermitteln.Das Resultat war eine flexible Kommunikationsplattform für die Marke, an der Check24 selbst nach Hubers Wechsel zu Jimdo festhielt. Jetzt soll die „Unvergleichliche Show“ einen ähnlichen Status erreichen.Es war ja nicht so, dass die Sitcom-Familie nicht mehr funktioniert hätte. Aber gerade die Entwicklung in den letzten Monaten hat gezeigt, dass eine neue Kampagne nötig ist. Erstens konnten wir wegen Corona die amerikanischen Schauspieler einfach nicht mehr nach Deutschland bringen.