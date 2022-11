Anfang des Jahres sorgte die Hamburger Initiative Laut gegen Nazis mit ihrerfür Aufsehen. Damals schaffte es der Verein mit einer cleveren Aktion seine Botschaften gegen Rechtsradikale via Spotify mitten in der rechtsextremen Szene zu streuen. Jetzt folgt erneut in Zusammenarbeit mit den Agenturen Philipp und Keuntje und Fischer-Appelt ein Aufruf an den Musik-Streamingdienst, diskriminierende Inhalte einzudämmen - und das mit Hilfe eines speziellen Chatbots.