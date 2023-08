HORIZONT ist 40 geworden - und viele Branchenvertreter:innen haben uns gratuliert

HORIZONT feiert dieser Tage einen runden Geburtstag und präsentiert zu diesem Anlass viele Sonderformate. Hier zeigen wir nun die netten Glückwünsche zahlreicher Marketing- und Medienvertreter:innen zu unserem 40.

Jürgen Kornmann, CMO Deutsche Bahn

Jennifer Treiber-Ruckenbrod, CMO BMW Deutschland

Sigrun Albert, Hauptgeschäftsführerin Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)

Giuseppe Fiordispina, Marketing Director Cupra/Seat Deutschland

Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland

Florian Haller, Inhaber und CEO Serviceplan Group

Ulrich Klenke, Chief Brand Officer Deutsche Telekom

Martin Eggert, Founder & Managing Partner David+Martin

Klaus P. Hajok, Gründer und Geschäftsführer Hajok Design

Matthias Storath, Chief Creative Officer HeimatTBWA

Anke Stübing, Head of Corporate Social Responsibility Nestlé Deutschland

Steve Plesker, Geschäftsführer Marketing/Produkte AOK-Bundesverband

Kim Notz, CEO KNSK

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender Pro Sieben Sat 1 Media

Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer Sportfive Germany

Holger Blask, Geschäftsführer DFB GmbH

Haruka Gruber, Senior Vice President Media DAZN

Grit Leithäuser, Geschäftsführerin Radiozentrale

Dörte Spengler-Ahrens, Präsidentin Art Directors Club und Partnerin Jung von Matt

Florian Boitin, Geschäftsführer und Chefredakteur Playboy Deutschland

André Kemper, Founder und Managing Director Antoni

FM Schmidt, CEO Scholz & Friends Family

Hendrik Fischer, Chief Executive Officer ONE8Y Sports Marketing Agency

Ich wünsche HORIZONT und dem ganzen Team, dass die hervorragende Arbeit der letzten 40 Jahre weiterhin mit so viel Liebe zum Detail, mit klarem Blick für das Wesentliche und die Bedürfnisse der Marketer fortgeführt werden kann. Für mich und meine DB-Kolleg:innen sind die exzellent recherchierten Beiträge und die hochwertigen Veranstaltungen eine wichtige Unterstützung, um unser tägliches Werk weiter zu verbessern. Alles Gute!Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum! Die Horizont hat im Bereich Marketing Beeindruckendes geleistet, sie inspiriert die Branche, gibt gerade uns als CMOs immer wieder tolle Impulse aus verschiedenen Industrien, von beeindruckenden Persönlichkeiten und zeigt die Trends im Marketing frühzeitig auf. Ihr bringt Menschen aus dem Marketing zusammen, fördert die Vernetzung, den Austausch, die Menschen und unterstützt die Branche dabei, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Das liebe ich wirklich an der Horizont und ihren Machern sowie dem Team, das dahintersteckt. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Horizont kommt, um die Inhalte förmlich aufzusaugen. Macht weiter so!!!Mit 40 Jahren seid Ihr zwar ein junges Ding in unserer 400-jährigen Zeitungsgeschichte. Aber mit viel Biss und genau der Wandlungsfähigkeit, wie sie erfolgreiche Medien brauchen. Vier Jahrzehnte aktuelle Berichte und scharfsinnige Analysen zu allem, was sich über Werbung und Medien zu wissen lohnt, haben HORIZONT zum Espresso in unserem täglichen News-Menü gemacht – stark, belebend, unverzichtbar. Herzlichen Glückwunsch, HORIZONT!Im Jahr 1983, genauer gesagt im März, begann Seat mit dem Verkauf seiner ersten Fahrzeuge in Deutschland. Und im September erschien die erste Ausgabe der HORIZONT. Heute, 40 Jahre später – im Jahr 2023, feiern beide Geburtstag. Die Automarken Seat und Cupra haben hierzulande eine ähnliche Erfolgsgeschichte geschrieben wie die Marke HORIZONT, die selbstverständlich zu meiner täglichen Fachlektüre gehört. Ich freue mich immer über die aktuellen Branchennews, inspirierende Interviews, knallharte Analysen und anregende Meinungen. Alles Gute zum 40. Geburtstag! Meine Glückwünsche gehen vor allem an all die Menschen, die HORIZONT mit ihrem Engagement zu einem der wichtigsten Medien der Branche machen – Chapeau und: Weiter so!Konstant am Puls der Zeit. Kritisch. Fundiert. Fachlich versiert. Dialogbereit. HORIZONT beweist sich seit vier Jahrzehnten! Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren zuverlässiger Fachinformation!Ihr seid das Lagerfeuer, worum sich unsere Branche versammelt. Ihr seid aber auch ein Spotlight für gute und schlechte Entwicklungen. Und Ihr seid für uns alle ein wichtiges Fernlicht, das in die Zukunft leuchtet. Wir wünschen Euch, dass Ihr genau das auch die kommenden 40 Jahre für uns leistet.Liebe Horizont, alles Gute und Tolle zum 40. Geburtstag! Danke, dass es Dich gibt. Ich wünsche Dir ein langes Leben und immer ein paar Tausend zahlende Leser:innen auf der Plattform. Bitte behalte Deine Deutungshoheit und menschliche Note bei. Laufe für uns auch in Zukunft jedem Trend hinterher und erkläre uns dann hinterher, warum er doch nicht so wirklich bedeutsam war. Bitte sei immer der Spiegel der Branche und der Transmissionsriemen zwischen den handelnden Generationen in unserer Industrie. Und verlier’ nie den Humor – am Ende ist es doch nur Werbung. Feier schön! Dein UliWir bewegen uns immer weiter und trotzdem gibt es etwas, das uns sagt, dass die Reise weitergeht. Eine mediale Instanz, die uns Inspiration schenkt und Neugierde weckt. Der Name ist also Programm: Horizont. Denn was kommt noch, wo gehen wir als Branche und Gesellschaft hin? Welche Trends und Themen kommen auf uns zu und wie richten wir uns zukünftig aus? Die Antworten auf solche Fragen gibt uns die Redaktion seit nun 40 Jahren. Sie dient als Kompass für die Branche, ist über Jahrzehnte geeicht und wird von jedem für ihre Ernsthaftigkeit und Verdienste respektiert. Man könnte sagen: Horizont – das Qualitätsmedium im deutschsprachigen Werbeblock.Besonders beliebt bei uns: der Expertencheck der HORIZONT. So oft gehen die Meinungen über neue Logos, Corporate Design und Marken-Kampagnen auseinander. Aber bei einer Sache sind sich sicher alle Experten und Leser einig: Die HORIZONT ist eine Institution, die in hoher journalistischer Qualität, differenziert und spannend Neuigkeiten aus der Kreativbranche vermittelt! Wir wünschen der HORIZONT weiterhin viel Erfolg und dass sie uns noch mindestens 40 Jahre erhalten bleibt!Ich mag Euch trotz allem.1983 war die deutsche Medienlandschaft überschaubar – und berichtet wurde über Waldsterben, Friedensdemos, den Einzug der „Grünen“ in den Bundestag und Nenas Hit „99 Luftballons“. Auch an die Werbespots von damals erinnern sich viele noch heute. In den letzten 40 hat sich viel verändert und HORIZONT hat es immer geschafft, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und die Chancen im Wandel zu sehen. Ob Print, digital, mit Text-Beiträgen oder Podcast, HORIZONT ist am Puls der Zeit. Herzlichen Glückwunsch – macht weiter so!Genauso wie die Horizont feiere auch ich in diesem Jahr mein 40. Jubiläum. Jubiläen laden ein, über den bisher beschrittenen Weg nachzudenken und zu entscheiden, was man im nächsten Jahrzehnt noch erreichen möchte. Ich wünsche der Horizont, dass sie sich ihre fachliche Fundiertheit erhält und für die Zukunft vielleicht noch etwas kritischer die kurzlebigen Entwicklungen in unserer Branche hinterfragt."Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern." (Giuseppe Tomasi di Lampedusa). Nach diesem Motto pflegt die HORIZONT seit 40 Jahren eine behutsame, erfolgreiche Selbsterneuerung. Chapeau!Wir alle kennen den Wert von Informationen in unserer Branche, in der Trends von heute die Entwicklungen von morgen prägen. Danke, liebe HORIZONT-Redaktion, dass Ihr für uns am Puls der Zeit bleibt – und seit 40 Jahren einen tagesaktuellen, unabhängigen und verlässlichen Überblick über alle relevanten Vermarktungs- und Medienthemen liefert. Gepaart mit Eurer Kompetenz zählt Ihr deshalb zu Recht zu den Leitmedien unserer Branche.Zum 40. Jubiläum eurer renommierten Fachzeitschrift möchte ich im Namen des gesamten Sportfive-Teams meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Vier Jahrzehnte sind eine beeindruckende Zeitspanne, in der ihr als Fachmagazin einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Medien-, Marketing- und Kommunikationsbranche geleistet habt. Besonders für unsere Werbegattung – das Sportsponsoring – ist die Berichterstattung und die mediale Präsenz durch Plattformen wie die HORIZONT von unschätzbarem Wert, da ihr Storys, Cases und Erfolge inspirierend transportiert und die Dinge kritisch hinterfragt. So bietet ihr wichtige Einblicke in die Entwicklungen und Trends unserer Branche. Ich freue mich auf weitere Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit, inspirierender Geschichten und wegweisender Berichterstattung. Möget ihr weiterhin die Standards für Journalismus und Fachkenntnisse in unserer Branche mit setzen.Herzliche Glückwünsche zum 40. Geburtstag! Seit nunmehr 40 Jahren findet die Branche alle wichtigen und aktuellen Nachrichten aus Marketing, Werbung und Medien und mittlerweile auch zu Tech und Digitalisierung bei HORIZONT. Zudem sind die Veranstaltungen sehr gerne genutzte Begegnungsplattformen für die Entscheider:innen der Branche. Das gilt auch für die branchenspezifischen Angebote im Sportbusiness. Auch hier zeigt sich HORIZONT als engagierter Begleiter, aber auch kritischer Beobachter. Die Fachkompetenz und die kontinuierliche Berichterstattung über Events, Trends und Entwicklungen in der Werbe- und Medienlandschaft machen HORIZONT zu einem wichtigen Ansprechpartner für den DFB.Wir von DAZN wünschen Horizont nur das Beste zum 40.! Ein Tag, ohne auf Horizont Online zu gehen, ist undenkbar. Vielen Dank für die täglichen News, Analysen und Interviews – ohne Eure Insights wäre der Start von DAZN als Vermarkter deutlich schwieriger gewesen. Auf die nächsten gemeinsamen 40 Jahre!Ein frischer Blick auf alles, was in der Medien- und Marketinglandschaft passiert, und beim Radio Advertising Summit eine vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir sagen Danke, Happy Birthday und freuen uns auf viele weitere Audiomomente!Der Horizont wünsche ich, weiterhin eine starke Stimme für Kreativität und Kommunikation zu sein. Mit starken Storys und starker Haltung. Den Horizont-Lesern wünsche ich Spannung und Entspannung beim Lesen. Mir wünsche ich, dass wir gemeinsam Dinge bewegen – bei den ADC-Engagements von Festival bis Future Females und Future Diversity (LBGTQ+, BiPoC …)Man muss gar kein großer Udo-Lindenberg-Kenner sein, um zu wissen, dass es hinter dem Horizont weitergeht. Das Branchenblatt Horizont öffnete mir auch persönlich immer wieder Horizonte, mit all seinen lesenswerten Porträts und Interviews aus der Medienwelt. Und seit 40 Jahren gilt: In der Horizont wollte man immer erscheinen, denn ‚die Horizont liest jeder!‘ Happy Birthday, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hinter der 40 geht’s weiter!Happy Horizont, alles Liebe zum Geburtstag! Aus meiner Erfahrung geht es mit 40 erst so richtig los. In diesem Sinne: Bleibt auf dem Gas – und lasst es krachen.Der HORIZONT beweist täglich, dass der Sprung in die digitale Welt nicht damit verbunden sein muss, journalistische Standards aufzugeben. Er definiert die journalistische Hartwährung unserer Branche. Nicht immer bequem, aber immer relevant. Seriös, aber nicht langweilig. Kritisch, aber nicht unfair. In Summe: 40 Jahre Horizont-Erweiterung für Marketing, Medien und Agenturen in Deutschland. Ein herzlicher Glückwunsch zu dieser Leistung – und die Zukunft hat gerade erst begonnen!Über Marken berichten, ist eines – zu einer Marke werden, was anderes. Aber genau das hat Horizont geschafft! Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren.