Weniger ist dieses Weihnachten mehr: 58 Prozent der insgesamt 500 Befragten wollen dieses Jahr weniger für in Geschenke für ihre Liebsten investieren. Zudem geben 43 Prozent an, dass der Preis der wichtigste Faktor zur Kaufentscheidung ist. Das heißt aber nicht, dass nur drittklassige Päckchen unter dem Baum liegen. Einem Drittel der Verbraucher ist die Qualität ebenso wichtig wie der Preis (33 Prozent).

Da liegt es nicht fern, dass 36 Prozent aktiv auf Angebotsjagd gehen und nach Sonderaktionen Ausschau halten. „Unsere Studie zeigt, dass Verbraucher weltweit immer noch mit der gleichen Anzahl von Menschen feiern und Geschenke teilen wollen wie im letzten Jahr, aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten aber häufig einfach nicht in der Lage dazu sind“, erklärt Paco Panconcelli, Managing Director DACH bei Channel Factory. „Andere planen mit einem kleineren Budget für dieselbe Personenzahl. Diese Verhaltensweisen führen zu einem bedauerlichen Ergebnis: dem Gewinneinbruch bei vielen Einzelhändlern. Sie müssen ihre kommerzielle Herangehensweise an Weihnachten überdenken, indem sie beispielsweise Rabatte und Ausverkaufszeiträume forcieren oder mehr Geschenkmöglichkeiten für Gruppen in ihr Portfolio aufnehmen.“ Dass Werbeaktionen, wie Rabatte fruchten und beeinflussen, denken 29 Prozent der Verbraucher.Insbesondere der Einfluss von Werbung auf Youtube scheint zum Kauf beizutragen. 49 Prozent vertrauen in die Werbung auf Youtube für ihre Kaufentscheidung und lassen sich dadurch inspirieren. Zudem fühlen sich die Konsumenten sicher mit dem Produkt, wenn es über die Video-Plattform beworben wird. Des Weiteren hat Youtube den größten Einfluss auf deutsche Verbraucher hinsichtlich Kaufinspiration und Vertrauen unter den Werbekanälen. Trotz der Zurückhaltung beim Weihnachtsshopping bleibt die Mehrheit (85 Prozent) ihren Händlern treu. Für elektronische Geschenke bevorzugen 60 Prozent den Onlinehandel. jl