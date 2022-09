Diese fünf weltbekannten TikTok-Stars wollen die Verkehrswende in Deutschland weiter vorantreiben: die Elevator Boys

Seit gestern ist das extrem vergünstigte Nahverkehrsticket der Sommermonate in Deutschland zwar erst mal wieder passé - doch die Vorzeichen auf ein Comeback häufen sich. In mehreren Regionen liegen bereits konkrete Vorschläge für Nachfolge-Modelle des 9-Euro-Tickets vor und auch größere Verkehrsbetriebe wollen noch etwas länger auf der Aktions-Welle surfen. So launcht die S-Bahn Berlin jetzt den nächsten Aufschlag ihres Kampagnen-Dachs- und setzt dabei auf eine Charme-Offensive mit echten Star-Influencern.