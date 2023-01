Der Wandel der Autobranche ist schon vor dem offiziellen Startschuss auf der Technik-Messe CES greifbar. Mit der Digitalisierung wird das Auto zu einem Computer auf Rädern - und der Fokus auf Künstliche Intelligenz und digitale Dienste statt PS bestimmt die Zukunft.



Vor allem BMW bot bei der prestigeträchtigen Eröffnungspräsentation am Vorabend der CES-Eröffnung eine üppige Show: Zunächst gab es einen siebenminütigen Kurzfilm, in dem Arnold Schwarzenegger und die BMW-Zukunftsvision "Dee" über den Unterschied der guten, alten Zeiten in den 80ern und den technologischen Verheißungen der nahen Zukunft diskutieren. In der etwas anderen Liebesgeschichte hat dann auch noch David Hasselhoff einen Gastauftritt, ehe BMW die legendären Hollywood-Autos Herbie und K.I.T.T. live auf die CES-Bühne holte. Als Sahnehäubchen gab es dann noch eine Demonstration, wie ein Auto beliebig die Farbe wechseln kann. Vor einem Jahr zeigte BMW in Las Vegas schon ein mit E-Ink-Zellen verkleidetes Auto, das allerdings nur zwischen Weiß und einem etwas gräulichen Schwarz wechseln konnte.Der eigentliche Clou steckt in der futuristischen Elektro-Limousine "BMW i Vision Dee" aber im Innenraum. Neben der sprechenden Software fällt im Cockpit das Fehlen der gewohnten Bildschirme auf. Stattdessen soll die ganze Windschutzscheibe zum Breitwand-Display werden. Tacho, Navi und alle anderen Informationen werden per Head-up-Display auf der Frontscheibe angezeigt. Und man kann wählen, ob nur einige Informationen eingeblendet werden - oder sich ganze digitale Welten mit der realen Umgebung vermischen sollen.