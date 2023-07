Smartphone, Konsole und Co

Diese Gaming-Plattformen werden von den Deutschen am meisten genutzt

Die Gaming-Industrie boomt – und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch welche Geräte und Plattformen nutzen die Deutschen beim Gamen eigentlich am liebsten? Das hat der Verband Game zusammen mit Marktforscher GfK und Data.ai jetzt in einer Umfrage …