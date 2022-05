Mercedes-Benz und BMW verkaufen Share Now an Stellantis

© Share Now Stellantis übernimmt Share Now und will den Carsharing-Anbieter weiter ausbauen

Die Karten im Carsharing-Markt werden neu gemischt. Mercedes-Benz und BMW wollen Share Now an Stellantis verkaufen. Das haben die beiden Luxusautobauer heute mitgeteilt. Über die Höhe der Transaktion haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Share Now war 2019 als Joint Venture der bis dahin konkurrierenden Anbieter Car2Go und Drive Now entstanden und ist der größte Anbieter in Deutschland. Mit dem Erwerb kann Stellantis sein eigenes Angebot Free2Move zu einem europäischen Riesen ausbauen.