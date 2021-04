Mini will mit dem Motto "Sharing ist caring" neue Mßstäbe bei Shared Mobility setzen

von Michael Reidel

Mini-Fahrer können ihr Auto jetzt noch leichter mit Freunden und Familienmitglieder teilen. Die britische Kultmarke hat Mini Sharing im vergangenen Monat in Deutschland und in den Niederlanden gestartet. Weitere Märkte in Europa sollen bis Ende des Jahres folgen. Seit 2019 hatte das Unternehmen das Shared-Mobility-Angebot in Madrid und Barcelona in einem Pilotprojekt getestet.