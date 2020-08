McDonald's: #TouchThis

Mithilfe des deutschen Hip-Hop Produzenten Juh-Dee hat das Fast-Food-Unternehmen "U Can't Touch This" neu interpretiert und mit einer aktuellen Botschaft versehen: Während der Aufzug-Knopf, die Ampel-Taste und selbst das Entgegennehmen eines Geschenks in Corona-Zeiten für Verunsicherung bei den Menschen sorgen können, ist die Bestellung bei McDonald's völlig risikolos möglich - nämlich mobil und damit kontaktlos. Dabei kann der User entscheiden, in welcher Filiale die Bestellung ausgelöst werden soll, wie er bezahlen und in welcher Form er die Bestellung entgegennehmen möchte."Ende 2019 haben wir Mobile Order & Pay eingeführt, um dem Wunsch unserer Gäste nach Individualisierung und Personalisierung gerecht zu werden", sagt, Director Digital Marketing bei McDonald’s Deutschland. "In der aktuellen Situation gewinnt dieses Tool zusätzlich an Bedeutung. Denn gerade jetzt ist es den Menschen besonders wichtig, möglichst kontaktlos und damit sicher an ihre Lieblingsprodukte zu kommen."Der Spot, der anders als bei MC Hammer ohne Verneinung arbeitet (#TouchThis), wird ab sofort bis zum 21. September auf verschiedenen digitalen Plattformen ausgespielt. Zudem startet McDonald's eine TikTok-Challenge mit diversenen Influencern, die das Feature ihrer jeweiligen Community vorstellen. Für die Kreation der Kampagne zeichnteverantwortlich, der Kampagnenfilm wurde vonunter der Regie vonproduziert.Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie hatte McDonald's auf alternative Bestellmöglichkeiten hingewiesen. So hatte Track bereits im April für den McDrive geworben . In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen dann den Fokus in der Kommunikation zunehmend auf mobile und kontaktlose Services wie die eigene App gelegt - auch im weiteren Verlauf des Jahres soll hier ein Schwerpunkt liegen . ire