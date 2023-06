Anheuser-Busch

Mit der Kampagne "The Artois Probability" gewann Anheuser-Busch in Cannes einen Grand Prix

Künstliche Intelligenz war das Top-Thema bei den diesjährigen Cannes Lions - nicht nur in den Festivalvorträgen, sondern auch bei den Side-Events der großen Plattform-Riesen. Und auch im Wettbewerb zeigte sich, wie viele Unternehmen bereits auf KI setzen.

Der Bierkonzern Anheuser-Busch Inbev, auch in diesem Jahr bei den Cannes Lions als Marketer of the Year ausgezeichnet, spielt in seiner Kampagne "The