On

Langstreckenläufer Dominic Lokinyomo Lobalu (links) steht im Mittelpunkt von "The Right to race"

Der Schweizer Laufschuhspezialist On hat einen neuen Dokumentarfilm vorgelegt, der die Geschichte eines Geflüchteten aus dem Südsudan erzählt. Darin positioniert sich das Start-up, das 2010 gegründet wurde, als Unternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will. Im kommenden Jahr will On den Film bei den Cannes Lions einreichen.

Der Kontrast hätte bei der Präsentation des Werbefilms nicht größer sein können: Auf der einen Seite eine herrschaftliche Vi