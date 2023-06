Imago

Halle Berry bei den Cannes Lions 2023

Die amerikanische Star-Schauspielerin Halle Berry ist bei den Cannes Lions zusammen mit dem deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer aufgetreten. Beide eint eine Mission: Sie wollen verstärkt Tabus brechen – beispielsweise beim Thema Frauengesundheit.

"Du kannst doch nicht in den Wechseljahren sein", diesen Satz, so sagte Schauspielerin Halle Berry am Montagnachmittag mit Palais in Cannes, habe sie