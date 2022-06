In der Festivalwoche an der Côte d’Azur merkt man als Besucher allerorten, dass die Kreativbranche – gemäß ihrem Selbstverständnis und gewohnt großem Selbstbewusstsein – die Welt diverser, inklusiver und besser machen will. Das ist zwar an sich keine neue Erkenntnis. Doch die Dringlichkeit, mit der dieser Anspruch bei den Cannes Lions 2022 untermauert wurde, ist nach zweieinhalb Jahren Pandemie und immer größer werdenden globalen Herausforderungen eine andere.Das fängt schon in den Jurys des Wettbewerbs an: Immer wieder betonen Jurorinnen und Juroren, dass die Zeit der Goldideen und einmaligen CSR-Projekte, mit denen die Agenturen ihr Portfolio aufhübschen können, endgültig vorbei ist.