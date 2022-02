Allein im vergangenen Jahr konnte AB InBev mit seinen Marken 40 Löwen-Trophäen gewinnen - darunter zwei Grands Prix, zwei Titanium Lions, neun Gold-Löwen, zehnmal Silber und 17-mal Bronze. Zu den meistprämierten Kampagnen des Werbungtreibenden in jüngerer Vergangenheit zählen "TagWords" von Budweiser in Brasilien, "The Match of Ages" von Corona in Mexiko, "Tienda Cerca" von Bavaria in Kolumbien oder "Contract for Change" von Michelob Ultra in den USA.





"Was wir bei den Cannes Lions immer wieder sehen, sind Marken, die ihr Wachstum vorantreiben, in dem sie ihr herausragendes kreatives Potenzial ausschöpfen. AB InBev hat gezeigt, wie Kreativität als Hebel für großen Erfolg eingesetzt werden kann", sagt Cannes-Lions-CEO Simon Cook. "Dieser Glaube an die Kraft von kreativen Fähigkeiten hat AB InBev eine ganze Reihe von Löwen-Trophäen beschert und untermauert die Vormachtstellung des Unternehmens im Marketing. Wir freuen uns, diese nachhaltigen Erfolge anzuerkennen, indem wir AB InBev als Creative Marketer of the Year auszeichnen."



Pedro Earp, seit 2018 globaler CMO bei dem Brauereikonzern, ergänzt: "Wir fühlen uns geehrt, als Creative Marketer of the Year ausgezeichnet zu werden. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren auf den Weg gemacht, Kreativität in den Mittelpunkt unseres Business zu stellen und diese Auszeichnung ist eine demütigende Anerkennung unserer bisherigen Fortschritte sowie ein Zeugnis für die Menschen und Teams, die dies möglich gemacht haben. Und wir fangen gerade erst an."

