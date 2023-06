Weischer

Auch in diesem Jahr ist der deutsche Festivalrepräsentant Weischer wieder mit einem Begleitprogramm samt Livestream in Cannes am Start

Das Festival Cannes Lions zieht immer mehr werbungtreibende Unternehmen an. Ihr Fokus: das Aufspüren von Trends in der kreativen Welt. Dieses Jahr steht für viele Unternehmen die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing im Mittelpunkt. HORIZONT hat sich bei den Auftraggebern kommerzieller Kommunikation umgehört.

"KI ist natürlich das Trendthema Nummer 1, die vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind für unseren digitalen Vertrieb und d