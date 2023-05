BMW

Der neue BMW-Action-Film "The Calm" feiert am 17. Mai seine Weltpremiere. Den Trailer gibt es schon jetzt

BMW geht wieder unter die Actionfilm-Macher. Der neue Kurzfilm "The Calm" wird in der kommenden Woche seine Weltpremiere auf dem Cannes Filmfestival feiern. Neben dem neuen BMW i7 M70 xDrive spielen in dem siebenminütigen Werk die Hollywood-Stars Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy) und Uma Thurman (Pulp Fiction und Kill Bill) die Hauptrollen. Heute geht der Trailer on Air.

E-Autos sind langweilig. Nicht dynamisch. Und haben keine Emotionen! Nun ja, spätestens ab dem heutigen Freitag könnte der ein oder andere d