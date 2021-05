© DM In der neuen TV-Kampagne bewirbt DM sein Einkaufserlebnis

Schon seit Jahresbeginn sind Schutzmasken in der Handelswerbung zur Seltenheit geworden. Aber kein Auftritt zeigt so deutlich wie die neue TV-Kampagne von DM, dass der deutsche Einzelhandel mental schon längst in der Post-Corona-Zeit angekommen ist. Der von der Hamburger Agentur You kreierte Auftritt rund um ein Baby ist aber auch in anderer Hinsicht bemerkenswert: Bisher hatte sich DM im Wesentlichen damit begnügt, die österreichische TV-Kampagne auf Deutschland zu übertragen. Die neue Kampagne setzt nun auch über die Kreation das Signal, dass DM in Deutschland langfristig auf TV-Werbung setzt.