© ING/Youtube Neue ING-Kampagne: Dibadu geht, Dirk Nowitzki bleibt

Die ING hört sich ab sofort anders an. In der jüngst gestarteten Werbekampagne der Frankfurter Direktbank ist am Ende des Spots nicht mehr das gesummte "Dibadu" zu hören, das bislang die Werbeauftritte der ING begleitet hatte. Bei der ING ist man dennoch überzeugt, dass die Wiederkennbarkeit der Marke nicht leiden wird.