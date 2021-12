Während viele Menschen im vergangenen Jahr ihre Ausgaben auf das Nötigste beschränkt haben (29 Prozent), ist die Pandemie für viele junge Menschen ein Anlass, um sich auch mal etwas außer der Reihe zu gönnen: So gaben 37 Prozent der 16- bis 29-Jährigen an, dass sie in den vergangenen Monaten deutlich mehr eingekauft haben. Auch bei den 30- bis 49-Jährigen hat sich fast jeder Dritte (29 Prozent) mehr gekauft. Zum Vergleich: Im Durchschnitt liegt der Anteil der Verbraucher, die mehr gekauft haben, bei 21 Prozent. 29 Prozent haben sich dagegen nur das Nötigste geleistet, die Hälfte der Befragten haben ihr Einkaufsverhalten nicht verändert.





Dabei hat das Stöbern in Online-Shops in der Pandemie für viele Menschen den klassischen Einkaufsbummel ersetzt: Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 Prozent) durchstöbert zumindest gelegentlich verschiedene Online-Shopping-Websites ohne bestimmte Kaufabsicht. Fast ebensoviele (60 Prozent) wollen aber lieber wieder im stationären Einzelhandel einkaufen gehen, sobald die Situation es zulässt. Für immerhin jeden Dritten ist Online-Shopping eine Entschädigung für all die Dinge, die sie gerade nicht machen können.



"Das Stöbern in Online-Shops ist für alle Altersgruppen aber vor allem für die Digital Natives eine Alternative zum Schaufensterbummel", erklärt Timo Lütten von der DATA Alliance (Gruner + Jahr) und Leiter der OVK-Unit Umfeldqualität & Werbewirkung im BVDW: "Für die 16-29-Jährigen ist Online-Shopping dabei sowohl Entschädigung für all die Dinge, die gerade nicht möglich sind, als auch Zeitvertreib. Und das Bedürfnis, sich nach den Monaten des Verzichts etwas zu gönnen, ist bei jungen Menschen am stärksten ausgeprägt."

