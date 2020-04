Youtuber, Instagrammer, Blogger & Co konnten ihren Einfluss auf ihre Zielgruppen im Vergleich zu 2019 noch einmal erhöhen. 21,6 Prozent der Befragten gaben an, bereits Produkte gekauft zu haben, weil sie diese zuvor bei einem Influencer gesehen haben. Dabei spielt das Alter der Zuschauer eine entscheidende Rolle: Unter den 16- bis 24-Jährigen liegt der Wert bei stolzen 52,6 Prozent, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es nur noch 39,5 Prozent und bei den 45- bis 54-Jährigen nicht einmal jeder zehnte (7,5 Prozent), die schon Produkte nach Influencer-Empfehlung gekauft haben. "Influencer haben sich als Tool im Marketing-Mix etabliert", sagt(MRM), Vizepräsidentin des BVDW. "Ihr positiver Einfluss auf den Abverkauf ist mittlerweile nachweisbar und die meisten großen werbungtreibenden Unternehmen setzen bereits seit Jahren auf Influencer."

Mehr als ein Viertel (26,4 Prozent) aller Befragten gibt an, mindestens ein Mal pro Tag einen Influencer auf Instagram, Youtube oder einer anderen Plattform zu sehen. 23,8 Prozent sehen Influencer mindestens monatlich. 14,7 Prozent nehmen sie seltener wahr und knapp ein Drittel (31,4 Prozent) gibt an, nie mit Influencern in Kontakt zu kommen. Das Entscheidende dabei: Die Wahrnehmung wirkt sich direkt auf den Verkauf der von den Influencern beworbenen Produkte aus. Denn 47,8 Prozent der Befragten, die mindestens wöchentlichen Kontakt zu Influencern haben, haben auch schon entsprechende Produkte gekauft.Spannend werden die Studienergebnisse vor allem bei der Frage, ob Influencer Marketing glaubwürdiger ist als klassische Werbung in TV, Radio oder in Printtiteln. Insgesamt antworten auf die Frage mehr als zwei Drittel der Befragten mit "Nein" (67 Prozent). Nur