© BVDW/SKUB Die "Godmother" des Metaverse, Cathy Hackl, mit BVDW-Präsident Dirk Freytag

Es ist das Hype-Thema der Marketingbranche und wirft doch noch so viele Fragen auf: das Metaverse. Wobei es keineswegs nur eines gibt, sondern tausende. Um sich über das Werbepotenzial dieser virtuellen Welt und darüber auszutauschen, wie Unternehmen dort auftreten sollten, kamen vergangene Woche hunderte Branchenexpertinnen und -experten beim Metaverse Summit zusammen, organisiert vom BVDW und Mack Next. Die zahlreichen Talks und Panels bei dem zweitägigen Event im Europa-Park in Rust wurden neben der Verleihung der Aurea Awards von einer aufwändigen Abendshow und immersiven Achterbahnfahrten abgerundet.