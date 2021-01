© Kentucky Fried Chicken Im Veganuary setzt KFC auf pure Fleischeslust

Der Veganuary stellt Fastfood-Ketten vor eine besondere Herausforderung in ihrer Zielgruppenstrategie: Sie müssen Fleischgegner begeistern, ohne die Fleischfans zu verschrecken. Kentucky Fried Chicken wählt nun klar seine Seite und bringt im Januar eine wahre Fleischbombe als Burger zurück. Bis Mitte März wird es den Double Down in allen KFC-Restaurants geben – ein Burger, der aus zwei panierten Hähnchenbrüsten mit Käse und Bacon besteht. Und die Mediastragie verrät, dass die Fastfoodkette dafür auch viele Fans in der vermeintlich so veggie-affinen jungen Zielgruppe sieht.