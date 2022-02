© Burger King

Nach der flächendeckenden Einführung seiner Plant-based-Produkte gibt Burger King jetzt auch in der Werbung Gas. In einer bundesweiten Plakatkampagne illustriert der McDonald’s-Konkurrent, dass die neuen Angebote in der Qualität den fleischbasierten Vorlagen zum Verwechseln ähnlich sind. Dafür setzt die Marke Werbebotschafter ein, die eigene Erfahrungen mit dem Thema Verwechslungsgefahr mitbringen.