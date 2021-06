Kein Burger-Brater hat sich so stark über den Fleischgenuss positioniert wie Burger King. Und doch machte die Fastfood-Kette unter dem Motto "100 % Geschmack. 0% Fleisch." eine Kölner Filiale zum Veganer-Hotspot, um zu beweisen, dass Burger King auch ohne Fleisch funktioniert. Im Gespräch mit HORIZONT verrät Marketingdirektor Klaus Schmäing, warum die veganen Produkte so wichtig für die Marke sind und welche neuen Zielgruppen Burger King hier gewinnen will.

