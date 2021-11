Bereits zum zweiten Mal mussten die Veranstalter in diesem Jahr auf eine digitale Form umschwenken - im Herbst 2019 hatte das Event mit Live-Talks, Messeanteilen und Star-Auftritten zum letzten Mal live stattgefunden. "Dabei haben wir jetzt aus der Not eine Tugend gemacht", sagt Andrea Laub, Brand Director Burda: Weil der digitale Content einerseits zwar ein Ersatz, aber keine "echten" Beauty Days sind, und andererseits aus Leser*innen- und Anzeigenmarkt eine immer stärkere Forderung nach "grünen" Themen kommt, wurde das Event dieses Jahr zu den "Bunte Green Beauty Days".



stehen bleiben wird, als Schwerpunkt fortgeführt wird oder eine andere Art der Integration in die Beauty Days bekommt. "Wichtig war und ist für uns im Moment nur, 'green' als Kapitel zu spielen - für die kommenden Veranstaltungen ist alles denkbar", sagt Laub.



Schon seit geraumer Zeit dreht sich innerhalb der Bunte-Kanäle so und so sehr viel um Nachhaltigkeit: "Das Thema beherrscht den gesellschaftlichen Zeitgeist und drängt geradezu auf unsere Plattformen", bestätigt auch Petra Pfaller, Creative Director und Mitglied der Chefredaktion beim Peoplemagazin. "Es findet schon lange in allen journalistischen Varianten bei Bunte statt, sei es bei den People-Geschichten, in der Mode oder Beauty" fügt sie an. Für die diesjährigen Beauty Days habe man also "das Schild ausnahmsweise mal nach draußen gehängt", das hieße aber nicht, dass das Thema danach nicht mehr bespielt werde.



Noch kann niemand sagen, ob das diesjährige Metathema rund um grüne Kosmetik, nachhaltigen Lifestyle und verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen auch nächstes Jahr