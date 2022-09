Mercedes-Benz lässt in der magischen Garage die Innovationen tanzen

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz setzt seine Showcasing Innvoations-Kampagne fort. Technologische Innovationen werden ungewöhnlich inszeniert

Mercedes-Benz öffnet in dieser Woche wieder die magische Garage. Der Stuttgarter Luxusautobauer stellt im zweiten Teil seiner Innovations-Markenkampagne erneut vier Features in den Mittelpunkt des bunt-kreativen und aufmerksamkeitsstarken Auftritts. Als Agenturen sind federführend Antoni Garage und Liganova an Bord.