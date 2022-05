© Gramafilm Mit der neuen Youtube-Kampagne beleuchtet die Videoplattform die Leben seiner eigenen Creators.

Die Londoner Kreativagenturen Gramafilm und Across the Pond haben eine bundesweite Kampagne für Youtube entwickelt, die die Leben von fünf Youtube-Creators in den Fokus rückt. Mit Claims wie "Ideen stärken, die bewegen", kurzen Kampagnenfilmen und einer integrierten Landingpage will die Plattform so zu mehr öffentlichem Diskurs anregen.