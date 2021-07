In zweieinhalb Monaten ist Bundestagswahl. Doch statt inhaltliche Debatten zu führen, geht es in dieser Phase des Wahlkampfs bislang vor allem um Plagiatsvorwürfe gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und um eine Kampagne der CDU, die viel Kritik einstecken muss. Währenddessen will die einstige Arbeiterpartei SPD in einer neuen Anzeigenkampagne unterstreichen, was sie in den vergangenen Jahren geleistet hat und in Zukunft erreichen will. Getreu dem Motto: "Während Zwei sich streiten, arbeitet der Dritte."