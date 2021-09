© Sixt

Auf dem vonkreierten Motiv, das als Printanzeige veröffentlicht wurde und auch in den sozialen Netzwerken gezeigt werden dürfte, stellt Sixt die von der Linken geforderte Vermögenssteuer den eigenen günstigen Tarifen gegenüber ("Ein Steuer ohne Vermögen").Die Vermögenssteuer gilt als eine der Forderungen, die SPD und Die Linke gemeinsam haben. Dies könnte eine Rolle bei eventuellen Sondierungsgesprächen oder gar Koalitionsverhandlungen spielen, je nachdem, wie die Wahl am kommenden Sonntag ausgeht. Als Favorit auf Seiten der Linken dürfte ein Bündnis mit der SPD und den Grünen gelten, auch wenn Wissler kürzlich klarstellte : "Wir kämpfen nicht für Konstellationen, wir kämpfen für politische Inhalte."Bleibt die Frage, warum Sixt sich nun ausgerechnet die Linke vorknöpft, die im Wahlkampf derzeit auf ziemlich verlorenem Posten kämpft. Bei der jüngsten Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen landete die Partei bei 6 Prozent - somit ist nicht einmal der Einzug in den Bundestag derzeit eine sichere Sache. Eigentlich dürfte der Bundestagswahlkampf aktuell genügend andere Steilvorlagen liefern, wie langweilige Trielle oder Spitzenkandidaten, die von Kindern vorgeführt werden.Allerdings hat sich Sixt in den vergangenen Monaten immer wieder dem politischen Geschehen gewidmet. Im laufenden Jahr nahm der Mobilitätsdienstleister bereits Gesundheitsminister Jens Spahn und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter aufs Korn. Auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock bekamen bereits ihr Fett weg. ire