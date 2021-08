Als letzte der relevanten Parteien hat heute die SPD ihre Werbekampagne für den Bundestagswahlkampf vorgestellt.setzen die Sozialdemokraten in ihrem Auftritt komplett auf den Spitzenkandidaten. Im Mittelpunkt der Großflächenplakate steht Kanzlerkandidat Olaf Scholz. "Er ist das Zugpferd in unserem Wahlkampf", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil bei der Vorstellung der Kampagne im Berliner Kino Delphi Lux. Entsprechend lautet das Wahlkampfmotto: "Scholz packt das an."