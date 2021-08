Die Linke / 16 Jahre. Genug Zeit verloren

Die Linke / Macht das Land gerecht. Jetzt.

Ins Bild gesetzt wird die Geschichte eines Mannes, der verschwunden war und nach 16 Jahren wieder zurück nach Deutschland kommt. In fröhlicher Essensrunde fragt er seine Freunde, was sich in dieser Zeit in Deutschland getan hat. Ozonloch, Hartz IV, Waffenexporte, Schere zwischen Arm und Reich, Rente, Gesundheit - sicher alles keine Problemfelder mehr, oder? Die kleinlaute Antwort: "Du kannst dir deine Einkäufe jetzt per Fahrradkurier liefern lassen."Der Film soll laut Auskunft von Volker Ludwig, Geschäftsführer der verantwortlichen Agentur DIG Plus, außer in Kinos auch bei kleineren lokalen TV-Sendern zu sehen sein. Bei den öffentlichen-rechtlichen Sendern, die die Werbezeit für die Wahlkampfspots zur Verfügung stellen, läuft der Film dagegen nicht. Stattdessen ist hier ab Ende dieser Woche ein 90-Sekünder zu sehen, der im Wesentlichen wie der bereits im Mai zur Vorstellung der Spitzenkandidatenduos der Linken produzierte Film aussehen wird (siehe unten). mam