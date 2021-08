© SPD

Motiv aus der zweiten Plakatwelle, die am 30. August startet

Gleich zu Beginn ist zu hören - und wenig später auch zu sehen - wie Helmut Schmidt seinen Amtseid als Bundeskanzler ablegt. Dazu werden Bilder von Olaf Scholz gezeigt, wie er durch das Berliner Regierungsviertel spaziert. Die Off-Sprecherin gibt dazu den Hinweis, dass Scholz in die Politik einstieg, "als Schmidt Deutschland aus der Krise führte". Genauso versucht die SPD auch Scholz zu inszenieren: als krisenerprobten und erfahrenen Politikprofi, der weiß, wie Regieren geht. Diese Botschaft zieht sich durch die gesamte bisherige Kampagne der Sozialdemokraten.Nach gut 50 Sekunden des insgesamt 90 Sekunden langen Spots kommt dann Scholz selbst zu Wort. Ihm merkt man das Bemühen an, möglichst seriös und staatstragend rüberzukommen. Die emotionale Ansprache ist eher nicht die Sache des amtierenden Bundesfinanzministers und Vizekanzlers.Parallel zu dem Spot, der im TV und in sozialen Medien eingesetzt wird, hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die zweite Plakatwelle vorgestellt. Die vier Motive sind ebenfals wieder komplett auf Kanzlerkandidat Scholz ausgerichtet. Neben einem Großporträt von Scholz ist zum Beispiel zu lesen "Kanzler für sichere Arbeit" oder "Kanzler für bezahlbares Wohnen".Klingbeil betont zudem, dass man neben der Werbekampagne auch den Haustürwahlkampf forcieren will. Bislang habe man an insgesamt eine Million Haustüren geklopft. Spitzenreiter bei dieser Form der Wähleransprache ist demnach SPD-Vize Kevin Kühnert mit insgesamt 30.000 Hausbesuchen. Die SPD hat in Umfragen zuletzt deutlich aufgeholt und liegt in einer kürzlich veröffentlichten Forsa-Befragung sogar auf Platz 1 vor der Union und den Grünen. mam