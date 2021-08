© DFL Die Vereine der Fußball-Bundesliga starten in die nächste Saison.

Die Fußball-Saison 2021/22 ist angelaufen: Für die 2. Fußball-Bundesliga steht bereits der dritte Spieltag an, die erste DFB-Pokalrunde ist (so gut wie) abgeschlossen und an diesem Freitag starten die Profis der ersten Liga in ihre neue Spielzeit. Dabei ist die Lage für die Vereine alles andere als klar. Sie müssen sich weiterhin damit befassen, wie sie den Kontakt zu ihren Fans und Sponsoren aufrechterhalten und ein Markenerlebnis stattfinden lassen können.