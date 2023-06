Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will Beschränkungen bei der Werbung für ungesündere Lebensmittel an die Adresse von Kindern enger fassen.

Die geplanten Beschränkungen bei der Werbung für ungesündere Lebensmittel an die Adresse von Kindern sollen enger gefasst werden. Die Rheinischen Post zitierte am Samstag Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) zu regierungsinternen Gesprächen: "Wir haben Anregungen und Kritik einfließen lassen und unseren Entwurf entsprechend präzisiert."

Werbeverbote für Produkte mit zu viel Zucker, Fett und Salz sollten auf Zeiten konzentriert werden, in denen besonders viele Kinder Fernsehen schauen. Der Vorschlag sei nun, dass dies werktags von 17.00 bis 22.00 Uhr gilt, samstags zusätzlich von 8.00 bis 11.00 Uhr und sonntags von 8.00 bis 22.00 Uhr. Bisher war es täglich von 6.00 bis 23.00 Uhr vorgesehen.



Die Stiftung Kindergesundheit kritisierte die Änderungen am Gesetzentwurf. "Es ist nicht zielführend, Plakatwerbung in der Nähe von Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen weiterhin zu erlauben", sagte der Vorsitzende der Stiftung Kindergesundheit, Berthold Koletzko, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch mit den gekürzten Verbotszeiten für Fernsehwerbung zeigte er sich unzufrieden: "Wenn man Kinder und ihre Gesundheit wirkungsvoll schützen will, sollten die Zeiten von 6 bis 23 Uhr wochentags und am Wochenende eingeschlossen werden."Aber jetzt ist im Streit um das geplante Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz offenbar Bewegung gekommen. In einem der Lebensmittel Zeitung vorliegenden, aktuellen Positionspapier der Werbe- und Lebensmittelwirtschaft werden ebenfalls konkrete Vorschläge zur Lösung des Konflikts gemacht.