Built to be rebuilt

© BMW Group Die BMW Group thematisiert erstmals die Kreislaufwirtschaft in der werblichen Kommunikation

Auf der IAA Mobility im Sommer war bei der BMW Group Circular Economy eines der ganz grossen Themen. Jetzt, zu Ende des Jahres, setzt das Marketing den Vorstoß in einer ersten Kampagne um. Im Mittelpunkt steht die Kreislaufwirtschaft und ein Showcar, das das alles verkörpern soll: der BMW i Vision Circular. Die Kreation dazu stammt von The Game Group, die Adaption für den deutschen Markt verantwortet The Marcom Engine.