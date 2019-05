Die beiden Italo-Western-Helden bekommen von der Intersnack-Marke Chio jeweils ihre eigene Geschmacksrichtung. Spencers Konterfei ziert die Variante "Baked Beans", während Hill sein Gesicht der Sorte "Spicy Chicken" leiht. Natürlich kennen eingefleischte Spencer-Hill-Fans vor allem die Vorliebe ihrer Filmhelden für Bohnen mit Speck. Kabel Eins, wo regelmäßig die Filme des Duos zu sehen sind, hat sogar ein Rezept für das deftige Pfannengericht ins Netz gestellt Auch optisch soll das Produkt etwas hermachen. Laut Intersnack sind die Chips-Packungen inspiriert von den Anfängen Spencers und Hills: Das Design orientiere sich am unverwechselbaren Stil der Filmplakate aus den 70er Jahren. Die Limited Edition kommt im Juni 2019 in den Handel. Begleitet wird der Marktstart von einer reichweitenstarken Online-Aktivierung und einer Zweitplatzierung am PoS, die zu Impulskäufen animieren soll.Eigenen Angaben zufolge hat die Marke Chio Chips im vergangenen Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet. "Vier Fäuste für ein Hallelujah" sollen die Verkaufszahlen nun noch weiter nach oben prügeln. ire