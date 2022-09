© Guhl Echte Menschen anstelle von aufgehübschten Models: Die neue Kampagne von Guhl

Perfekter Körper, makellose Haut und natürlich beneidenswert schönes Haar - Models, die eine Rolle in einem Shampoo-Commercial ergattern wollen, müssen traditionell hohe Hürden überspringen und selbst dann noch die üblichen digitalen Verschönerungsprozeduren über sich ergehen lassen. Guhl war da bislang keine Ausnahme. Doch jetzt will die Haarpflegemarke aus dem Hause Kao die Werbung für Haarpflegeprodukte neu erfinden. In seiner neuen Kampagne bricht Guhl bewusst mit klassischen Schönheitsidealen und setzt stattdessen auf authentische Bilder von "echten" Menschen - ganz ohne Photoshop.