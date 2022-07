"If you leave a mess, leave it in style (with premium car rentals on the Sixt app)" steht auf dem Motiv geschrieben, das das Unternehmen über seine Social-Media-Kanäle verbreitet. Dazu ist neben dem winkenden Noch-Prime-Minister eine Premium-Karosse von BMW zu sehen. Mit der Anzeige spielt Sixt auf die zahlreichen Eskapaden und Lügen Johnsons - man denke nur an das "Partygate" aus der Lockdown-Zeit in der Corona-Hochphase - aus den vergangenen zwei Jahren an und gibt dem 58-Jährigen noch mit auf den Weg: "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Oder zu fahren." Ob eine BMW-Limousine Johnson aber wirklich noch dabei helfen kann, mit einem Rest von Anstand und Klasse von der großen politischen Bühne abzutreten, sei einmal dahingestellt.





Neben den gewohnten Social-Media-Werbemotiven mit Bezug zu tagesaktuellen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen hat Sixt vor wenigen Wochen erst eine große Onlinekampagne zur Bewerbung seiner App gestartet . Die Hauptrolle bei dem Auftritt unter dem Motto "Fahren was, wann und wo man will" spielt Komiker Teddy Teclebrhan. tt