Eine aktuelle Studie zeigt die Bemühungen von deutschen Unternehmen beim Thema Gleichstellung auf

Es ist sowohl eine traurige Tatsache als auch ein viel kritisierter Missstand, dass weibliche Angestellte in Deutschland gegenüber ihren männlichen Kollegen nach wie vor benachteiligt sind. Sei es die Höhe des Gehalts, die Quote weiblicher Führungskräfte oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie - in den meisten Unternehmen herrscht hier Unausgewogenheit. Die Zeitschrift Brigitte hat sich gemeinsam mit der Agentur Territory Embrace erneut auf die Suche nach den besten Unternehmen für Frauen gemacht.