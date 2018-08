Dieser Spagat ist der Modemarke schon in der Vergangenheit mehrmals gelungen. So parodierte Diesel mit der nur in New York erhältlichen Limited Edition "Deisel" den höchst erfolgreichen Handel der Markenpiraten mit schlecht nachgemachter Markenware.





Für seine neue Kollektion liefert die Modemarke zumindest eine nach Marketingregeln logisch klingende Begründung. Denn in dem ständigen Wettbewerb um Street Credibility gehe es allen Modemarken darum, das angesagteste Label für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, stellt die Pressemeldung fest: "Wie lässt sich also die am stärksten nachgefragte Marke finden? Ganz einfach: Sie ist dort, wo sich die coolsten Menschen der Stadt in eine Schlange stellen."Und die längste Warteschlange in Berlin hat Diesel offensichtlich vor Mustafa's Gemüse Kebap gefunden, wo Kunden für ihre Bestellung mitunter stundenlang anstehen. Die Capsule Collection "Diesel x Mustafa's Gemüse Kebap" umfasst Sweatshirts, T-Shirts und Hüte mit grafischen Interpretationen der Logos von Diesel und Mustafa's Gemüse Kebap umfassen. Das Gestaltungsmotto der Kollektionsteile war laut Diesel "Würzig,saftig und geschmackvoll".Dass das Qualitätsversprechen nicht nur für die Mode, sondern auch für die Döner gilt, können die Modefans auf der Bread & Butter direkt überprüfen. Mustafa's Gemüse Döner wird im Foodcourt des Festivals vertreten sein. Für den Dönergastronom ist die Diesel-Kooperation übrigens nicht der erste Kontakt mit der Marketingwelt. Mustafa's Gemüse Döner gehört zu den ersten Kunden der Berliner Werbeagentur Dojo.Die Kollektion, die speziell Modefans erreichen soll, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, ist dennoch nach den Regeln eines modischen Sammlerstücks konzipiert. Alle Teile werden nur in nummerierter Auflage hergestellt, um ihre Einmaligkeit zu dokumentieren. Zu kaufen sind sie zunächst nur auf dem Bread & Butter Festival ab 31. August. Ab 3. September sind die Artikel dann aufund in ausgewählten Diesel Filialen erhältlich.