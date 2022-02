Auf kreative Highlights verzichtet Coca-Cola für die Kampagne. Deren breite Medialisierung zeigt jedoch, welch strategisch wichtige Bedeutung die zuckerfreien Sorten für das Unternehmen bereits haben. In den Kalenderwochen 5 bis 10 heißt es bei Coca-Cola wieder "Voller Geschmack, ohne Zucker", und zwar im TV, in den sozialen Netzwerken, in der Außenwerbung und am Point of Sale.





Neben den Kernmarken Coca-Cola, Sprite, Fanta und Mezzo Mix werden dabei auch Getränke der Marke Fuze Tea gezeigt. Hinzu kommt die in anderen Ländern bereits verfügbare Variante Coca-Cola Zero Sugar Lemon, die das Angebot an zuckerfreien Erfrischungsgetränken durch die Geschmacksrichtung Zitrone ergänzt. Coca-Cola: Die Zuckerfreien Begleitet wird die Kampagne von einer Gratis-Probier-Aktion. Dabei können die Konsumierenden via QR-Code oder auf Hogarth Berlin (Adaption), MediaCom (Media), Fischer-Appelt Relations (PR & Social Media) sowie Pro Concept (Sampling) für die Kampagne verantwortlich.



Bekanntlich ist es das Ziel von Coca-Cola, bis 2025 das Verkaufsvolumen europaweit zu 50 Prozent aus kalorienfreien oder -armen Getränken zu erzielen. Dafür hat der Brausegigant aus Atlanta in den vergangenen Jahren seine Werbestrategie angepasst, um auch die jüngeren, gesundheitsbewussteren Konsumierenden auf allen Kanälen zu erreichen. In die Bewerbung der zuckerfreien und -reduzierten Getränke investiert Coca-Cola dabei eigenen Angaben zufolge "überproportional stark". Mehr zum Thema WPP So sieht der Masterplan hinter Coca-Colas Mega-Pitch aus Nach der Bekanntgabe des Siegers in Coca-Colas Pitch ist es auffällig ruhig geworden. Doch die Ruhe täuscht. Denn die Implementierung des neuen Marketing-Modells mit WPP und den weiteren Agentur-Partnern könnte die Marketing-Konventionen langfristig verändern. Nötig wird diese Investition auch durch das stark verbreiterte Angebot von Coca-Cola in diesen Segmenten: Seit 2010 wurden Unternehmensangaben zufolge europaweit über 280 Rezepturen reformuliert und enthalten seitdem weniger Zucker. ire Neben den Kernmarken Coca-Cola, Sprite, Fanta und Mezzo Mix werden dabei auch Getränke der Marke Fuze Tea gezeigt. Hinzu kommt die in anderen Ländern bereits verfügbare Variante Coca-Cola Zero Sugar Lemon, die das Angebot an zuckerfreien Erfrischungsgetränken durch die Geschmacksrichtung Zitrone ergänzt.Begleitet wird die Kampagne von einer Gratis-Probier-Aktion. Dabei können die Konsumierenden via QR-Code oder auf zuckerfrei-probierwochen.de ihren Kassenbon hochladen, um das Geld für die zuckerfreien Coca-Cola-Varianten zurückzubekommen. Agenturseitig zeichnenBerlin (Adaption),(Media),(PR & Social Media) sowie(Sampling) für die Kampagne verantwortlich.Bekanntlich ist es das Ziel von Coca-Cola, bis 2025 das Verkaufsvolumen europaweit zu 50 Prozent aus kalorienfreien oder -armen Getränken zu erzielen. Dafür hat der Brausegigant aus Atlanta in den vergangenen Jahren seine Werbestrategie angepasst, um auch die jüngeren, gesundheitsbewussteren Konsumierenden auf allen Kanälen zu erreichen. In die Bewerbung der zuckerfreien und -reduzierten Getränke investiert Coca-Cola dabei eigenen Angaben zufolge "überproportional stark".Nötig wird diese Investition auch durch das stark verbreiterte Angebot von Coca-Cola in diesen Segmenten: Seit 2010 wurden Unternehmensangaben zufolge europaweit über 280 Rezepturen reformuliert und enthalten seitdem weniger Zucker. ire