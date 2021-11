© IMAGO / Panthermedia Essenstrends werden vielfach durch Social Media kreiert und befeuert

Wer sich heutzutage mit Ernährung beschäftigt, findet dazu im World Wide Web eine Flut an Inspiration. Themen wie Veganismus, Low Carb oder die unzähligen Bowl-Variationen, die Instagram & Co so sehr lieben, machen einen Großteil der Inhalte in den sozialen Netzwerke aus. Brandwatch, spezialisiert auf Digital Consumer Intelligence, zeigt in seinem neuesten Report, welches aktuell die wichtigsten Ernährungstrends in Deutschland sind und wie stark diese online vorangetrieben werden.