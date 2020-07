Die sichtbarsten Marken auf Twitter 2020

Rang Marke 1 Nike 2 Adidas 3 Parental Advisory 4 Los Angeles Lakers 5 Spotify 6 Emirates 7 Apple Inc 8 Amazon 9 Coca-Cola 10 Manchester United 11 Puma 12 Samsung 13 Liverpool FC 14 McDonald's 15 Chanel 16 UFC 17 Louis Vuitton 18 Air Jordan 19 Xbox 20 Arsenal FC 21 New York Yankees 22 Walmart 23 New Balance 24 AT&T 25 EA Sports 26 Jeep 27 Under Armour 28 Nintendo 29 MTV 30 Chevrolet 31 NFL 32 T-Mobile 33 Ben and Jerry's 34 Pepsi 35 Manchester City FC 36 FIFA Game 37 Golden State Warriors 38 Converse 39 Juventus FC 40 Chick Fil A 41 Kia 42 Reebok 43 Sky 44 Wendy's 45 Barclays 46 Red Bull 47 LSU 48 Real Madrid 49 KFC 50 Mercedes Benz

Quelle: Brandwatch

© Brandwatch

Die am häufigsten auf Twitter abgebildeten Branchen

Dassdie weltweit sichtbarste Marke auf der 280-Zeichen-Plattform ist, gehört nicht unbedingt zu diesen Überraschungen. Denn trotz Corona-Lockdown und ausgefallenen Sport-Events verfügen die von der Marke mit dem Swoosh gesponserten Vereine und Sportler über eine enorme Strahlkraft. Dasselbe gilt für, Nummer zwei des Rankings. Während das Adidas-Logo mit den drei Streifen vor allem auf T-Shirts auftaucht, findet sich der Nike-Swoosh vermehrt auf kurzen Hosen, Socken und Sneakern. Beide Marken sorgen auch mit dafür, dass die Sportbranche insgesamt die sichtbarste Branche auf Twitter ist.Überraschend - und auch ein wenig drollig - ist die Antwort auf die Frage, wer für Adidas der wichtigste Logo-Träger auf Twitter ist. Es ist Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Stürmer hat privat einen Werbevertrag mit Nike. Sein Verein Juventus Turin wird allerdings von Adidas ausgerüstet. Und Szenen aus Spielen werden erfahrungsgemäß mehr geteilt als Werbung. Auch für Nike sind Sportszenen die wichtigsten Verbreitungsszenarien für das Markenlogo - genauso wie Sportstätten. Letzteres überrascht, gab es in diesem Jahr doch monatelang keine größeren Sportveranstaltungen.Die erste wirkliche Überraschung wartet auf Platz drei. Dort wird die Marke "" geführt. Diese stellt keine Kleidung her, sponsert keine Sportler und veranstaltet keine Events. Es handelt sich dabei um den Sicherheitshinweis, mit dem Musik mit expliziter Sprache gekennzeichnet wird. Zu finden ist dieses Logo auf Tonträgern. Auf Twitter hingegen werde das Etikett aber auch für allerhand andere kreative Inhalte von der Community genutzt, erklären die Macher der Brandwatch-Studie.Auch dass dieauf Platz vier des Rankings erscheinen, hätte man nicht unbedingt erwartet. Für dieses Abschneiden gibt es aber eine gute Erklärung, die vor allem die Bedeutung von Twitter als Nachrichtenmedium in den USA unterstreichen dürfte. Dass der Basketballclub von der US-Westküste so stark abschneidet, hängt laut Brandwatch mit dem tragischen Unfalltod von Kobe Bryant am 26. Januar zusammen. Bryant spielte zwischen 1996 bis zu seinem Karriereende 2016 ununterbrochen für die Lakers. Er war außerdem auch auf Nike-Logo-Mentions und im Zusammenhang mit Adidas häufig zu sehen.Von den deutschen Marken erzieltnach Adidas die höchste Platzierung. Die Sportmarke mit dem Raubkatzen-Logo schafft es auf Platz elf. Es folgen die Autobauer(50),(54) und(84). ire