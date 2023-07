Rocket & Wink

So frech crasht Billy Boy Drogerie- und Supermärkte

Gemeinsam mit Rocket & Wink hat sich Billy Boy in diesem Jahr vorgenommen, die Werbeflächen des Landes bunter zu machen. Nach einer viel beachteten Plakatkampagne lässt die Kondommark jetzt einen ungewöhnlichen Werbeauftritt am Point of Sale folgen …