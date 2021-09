© Brandmaker Brandmaker-Gründer Mirko Holzer

Digitalisierung war das große Thema des vergangenen Jahres. Doch die Studie "The State of Marketing Operations" des Karlsruher Software-Unternehmens Brandmaker zeigt, dass die eigentliche Herausforderung darin liegt, die neuen Marketinginstrumente auch beherrschbar zu machen. Denn die Vision eines datenbasierten Echtzeit-Marketings mit neuen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten scheitert oft daran, dass die Marketer in einer Flut von Steuerungsaufgaben untergehen und nur noch – laut Mirko Holzer – "glorifizierte Excel-Schubser" sind.